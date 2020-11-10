بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: -ندين بشدة مقتل المحامية حنان البرعصي التي ا

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

-ندين بشدة مقتل المحامية حنان البرعصي التي اغتيلت، في وضح النهار، ببنغازي على يد مسلحين مجهولين.

-البرعصي كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان.

-فجيعة مقتل البرعصي تدل على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها.

-البعثة أخذت علماً بقرار السلطات المختصة في الشرق بالشروع في تحقيق سريع وشامل في مقتلها.

-ندعو إلى تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.

-مقتل البرعصي يعد تذكيراً قوياً لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب.