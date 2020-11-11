النقابة العامة للمحامين تعتبر اغتيال البرعصي «عملا ممنهجا وجبانا» اعتبرت النقاب

النقابة العامة للمحامين تعتبر اغتيال البرعصي «عملا ممنهجا وجبانا»

اعتبرت النقابة العامة للمحامين اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي «عملًا ممنهجًا وجبانًا»، محملة الحكومة الموقتة، خاصة وزارتي الداخلية والدفاع، مسؤولية ما «حدث ويحدث من تطورات مؤسفة يندى لها جبين الإنسانية، وتسيء لكل رجل ليبي وسيدة ليبية».

وأشار بيان صادر عن النقابة، إلى ما وصفه بـ«التحرك اللافت والمثير» للأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، وآخرها «استدعاؤهم أمس الإثنين مجلس نقابة بنغازي الفرعية ومطالبتهم بإسكات صوت المحامية المغدورة»، لافتًا إلى أن النقابة «تمسكت وطالبت باتباع الطرق القانونية اللازمة في المسائل التأديبية».

وتابع البيان: «إلا أننا فوجئنا صباح اليوم بخبر اغتيالها (حنان البرعصي) وامتداد يد الغدر والإجرام إليها قي قلب مدينة بنغازي»، وطالبت النقابة مكتب النائب العام وعموم السلطة القضائية بـ«كشف الحقيقة وإظهار نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة»، مؤكدة متابعتها «سير التحقيقات وملاحقة الجناة مهما طال الزمن».