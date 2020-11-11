بوشناف يقدم تعازيه لأسرة المحامية حنان البرعصي قدّم وزير الداخلية بالحكومة اللي

بوشناف يقدم تعازيه لأسرة المحامية حنان البرعصي

قدّم وزير الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة” المستشار إبراهيم بوشناف، تعازيه الخالصة إلى عائلة وذوي وزملاء المحامية حنان البرعصي، التي قتلك، الثلاثاء في بنغازي، بعد إطلاق الرصاص عليها من قبل مسلحين.

وشدد بوشناف، على كافة الأجهزة الأمنية، ممثلة في مديرية أمن بنغازي، والإدارة العامة للبحث الجنائي، وجهاز مكافحة الجريمة، وجهاز المباحث الجنائية، بتكثيف أعمال التحري والبحث لحين الوصول وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة على هذه الجريمة التي وصفها بـ “الفعلة النكراء”.