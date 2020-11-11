بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا: – ندين بشدّة المقتل الشّنيع للمحامية والناشطة ا

بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا:

– ندين بشدّة المقتل الشّنيع للمحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي في بنغازي أمس.

– ندعو السّلطات الليبية إلى التّعجيل بإجراء تحقيق ذي مصداقية في جريمة القتل هذه وتقديم الجناة إلى العدالة.

– تواصل ارتكاب جرائم القتل والخطف وغيرها من الأعمال الإجرامية في ليبيا من شأنه أن يهدد عملية السلام ويقوض مختلف الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار والعدالة في البلد.

– ندعم ونقف جنبا الى جنب مع الغالبية الكبيرة من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون الاعتداءات والانتهاكات التي تمسّ بحقوق الانسان، والذين يسعون إلى إدماج المرأة وإشراكها، ويتّحدون في إطار حوار سلمي ووطني.