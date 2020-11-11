المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار من حين لأخر على مناطق شمال ليبيا نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي المدعوم بتبريد مناسب في طبقات الجو العليا، وتكون فرصة هطول جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانا ومن المتوقع أن تكون غزيرة من مساء الخميس ويوم الجمعة على بعض مناطق الشمال الغربي تحديدا المنطقة من (شرق طرابلس إلى سرت- مسلاتة- ترهونة) مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة عليه أخذ الحيطة والحذر.

-احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية.

-متوقع أن تشمل مناطق الجفرة والحمادة بعض الأمطار المتفرقة يوم الجمعة.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (20-25) م ، ولا تتجاوز (18) م على المرتفعات الجبلية.