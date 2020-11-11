القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، يدين مقتل المحامية حنان البرعصي، والإعتداء الآثم الذي أودى بحياتها، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها، كما عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، شدد القائد العام خلاله على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناه والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية. كما أكد القائد العام أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذ يمكنه من القيام بتجاوزات فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء الشعب الليبي.

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