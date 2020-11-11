أوحيدة: التيار المُتحالف مع #تركيا المشارك في حوار #تونس أكثر تماسكًا من الآخرين المنقسمين. #ليبيا #المرصد
أوحيدة: التيار المُتحالف مع #تركيا المشارك في حوار #تونس أكثر تماسكًا من الآخرين المنقسمين. #ليبيا #المرصد
أين جماعة العصيدة من نصرة سيدنا رسول الله ..؟
– هئية علماء العصيدة التابعة لمخابرت البريطانية في السعودية – أين هم من نصرة سيدنا رسول الله اليوم .؟؟.
– هئية علماء العصيدة التابعة للمخابرات السعودية التابعة للمخابرات البريطانية – أين ملوكهم من نصرة سيدنا رسول الله اليوم .؟.
لدينا عدة أسئلة لجماعة العصيدة في السعودية وثم لكلابهم المسعورة في الدول العربية ومنها .؟.
– ماهي الأسباب التي جعلت العصيدة حرام في المولد النبوي ياجماعة العصيدة؟.
– هل المكونات الداخلة في العصيدة هي حرام أم آكل العصيدة حرام .؟.
– هل العصيدة حرام في الشريعة الاسلامية أم الشريعة اليهودية أم الشريعة المسيحية .؟.
– ماهي الاسانيد التي عتمدت عليها جماعة العصيدة في تحريم العصيدة .؟.
– من المفتي الذي حرم العصيدة – وكيف حرمها – ولماذا حرمها .؟.
– هئية علماء العصيدة في السعودية – أين الحديث الشريف الذي يحرم العصيدة .؟.
– ياهئية علماء العصيدة في السعودية – النص القرآني الذي يحرم العصيدة؟.
– ياهئية علماء العصيدة في السعودية – لماذا لاتحرمون التطبيع مع أسرائيل ؟.
– ياهئية علماء العصيدة في السعودية – هل التطبيع مع اسرائيل حلال أم حرام.؟.
– ياهئية علماء العصيدة في السعودية – لماذا تحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لسيدنا رسول الله؟.
– ياهئية علماء العصيدة في السعودية – هل التعامل مع فرنسا والتحالف معها لقتل وذبح المسلمين حلال أم حرام .؟.
– ياهئية علماء العصيدة في السعودية – شراء المرتزقة ونقلهم لليمن وليبيا وسوريا حلال والعصيدة في المولد النبوي حرام .؟.
– جماعة العصيدة في الدول العربية ليس لها همنا سواء البطون والفروج ونشر دين مستر هنفر .؟.
– لماذا نرى جماعة العصيدة يغلقون المساجد وجعلوها كرقعة الشطرنج .؟.. ياجماعة العصيدة وهئية علماء العصيدة في السعودية – أين حديث (أقيموا الصُّفوفَ وحاذُوا بينَ المناكبِ وسُدُّوا الخللَ ولينوا بأيدي إخوانِكم ولا تذَروا فرُجاتٍ للشَّيطانِ ومَن وصَلَ صفًّا وصَلَه اللَّهُ ومن قطعَ صفًّا قطعَه اللَّهُ) داخل المساجد التي اغلقتموها وبعد ذلك جعلتموها مثل رقعة الشطرنج.
نقترح على جميع حكومات العالم والشعوب العربية بإن تعتمد الأسماء الجديدة لجماعات السعودية التابعة لها وهي “جماعة العصيدة” التابعة ” لهئية علماء العصيدة في السعودية” يطلقون على السعودية أسم جديد بدلا من أسم المملكة العربية السعودية لتصبح مملكة العصيدة العربية وجماعاتها.
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