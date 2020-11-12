إصابة ليبي بالرصاص بالمنطقة العازلة جنوب تونس رصدت الوحدات العسكرية العاملة بمن

إصابة ليبي بالرصاص بالمنطقة العازلة جنوب تونس

رصدت الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة بن قردان, جنوب تونس, تحركات مشبوهة لسيارتين بالمنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي بجهة سيدي التوي.

ووفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية, تولت التشكيلات العسكرية إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبار السيارتين على التوقف, وأمام عدم الامتثال, تم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات, فلاذتا بالفرار.

وبتفتيش المكان تم العثور على شخص ليبي الجنسية مصاب على مستوى الساق وعلى كيسين يحتوي كل واحد منهما على سبيكة من الذهب. وقد تولى العنصر العسكري نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف عسكرية ومناقلته مع سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية توجهت به إلى مستشفى بن قردان لتلقي الإسعافات الضرورية.