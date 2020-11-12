ويليامز: أطراف الحوار الليبي بتونس اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خل

ويليامز: أطراف الحوار الليبي بتونس اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهر

كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرا.

وأوضحت ويليامز في مؤتمر صحفي إن المشاركين في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري”.