المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا وتكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية احيانا من المتوقع أن تكون غزيرة من مساء اليوم ويوم الغد على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت وتمتد حتى بني وليد وأبونجيم، مما يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة عليه أخذ الحيطة والحذر.

-متوقع أن تشمل مناطق الجفرة بعض الأمطار المتفرقة خاصة يوم الغد.

-احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي-الخليج وطبرق.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (20-25) م ولا تتجاوز (18) م على المرتفعات الجبلية.