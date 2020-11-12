الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر: التسوية ال

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر: التسوية الحقيقية والشاملة قد تكون أملا مؤجلا

اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان فرع ليبيا عبد المنعم الحرّ، "ان التسوية الحقيقية والشاملة في ليبيا ، قد تكون أملا مؤجلا أو مازال في دائرة الشك ّ، وفق قوله.

وشدد الحرّ في حواره ليومية "المغرب" الصادرة الخميس، على انه "من الصعب التكهن بالمآلات النهائية لملتقى تونس ما لم يصل الحوار إلى نقاط ايجابية جوهرية يصعب او يستحيل الرجوع عنها في المستقبل المنظور ".

الحرّ لفت ، إلى "أن ما يحدد المسار الدائم نحو السلام والاستقرار والبناء هو جدّية الاطراف المتحاورة في حلحلة المشاكل الاساسية والتفاهم بين الدول المؤثرة في المشهد الليبي مع التأكيد على الاهمية المحورية لهيئة الامم المتحدة وجديتها لفرض الحل السلمي في لبيبا" بحسب تصريحه .