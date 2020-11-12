حويلي: أكبر العقبات في طريق عجلة الحوار هو اختيار أسماء شاغلي المناصب في السلطة الجديدة. #ليبيا #المرصد
حويلي: أكبر العقبات في طريق عجلة الحوار هو اختيار أسماء شاغلي المناصب في السلطة الجديدة. #ليبيا #المرصد
طالما انه فى النهاية سيعرض اى اتفاق سياسى على البرلمان لاقراره فلما لايدعوا عقيلة صالح لجلسة للبرلمان فى غدامس يحضرها الجميع ويحضر لها لجنة مصغرة من برلمانى طيرق الشرعى وطرابلس المنشق بدلا من ترك الحشرى خالد المشرى يحدد مستقبل ليبيا خارج البرلمان المنتخب فالامر خطير يحتاج تحرك سريع والا ستصبح ليبيا دولة فاشلة
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