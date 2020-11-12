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حويلي: أكبر العقبات في طريق عجلة الحوار هو اختيار أسماء شاغلي المناصب في السلطة

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حويلي: أكبر العقبات في طريق عجلة الحوار هو اختيار أسماء شاغلي المناصب في السلطة الجديدة. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • طالما انه فى النهاية سيعرض اى اتفاق سياسى على البرلمان لاقراره فلما لايدعوا عقيلة صالح لجلسة للبرلمان فى غدامس يحضرها الجميع ويحضر لها لجنة مصغرة من برلمانى طيرق الشرعى وطرابلس المنشق بدلا من ترك الحشرى خالد المشرى يحدد مستقبل ليبيا خارج البرلمان المنتخب فالامر خطير يحتاج تحرك سريع والا ستصبح ليبيا دولة فاشلة

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