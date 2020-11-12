وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خ

وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، يوقعان على بروتوكول تعاون امني بين قطر وحكومة الوفاق، في مقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة.

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