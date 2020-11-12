عاجل

وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خ

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، يوقعان على بروتوكول تعاون امني بين قطر وحكومة الوفاق، في مقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة.

#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • النمروش طرطور تافه لاقيمة له امام القوى المسيطرة على الارض فى ليبيا وتستطيع اصغر مليشيا ان تخطفه ووزير دفاع قطر ايضا تافه حيث يحمى تميم مرتزقة من الخارج ولا يوجد اصلا جيش فى قطر

    رد