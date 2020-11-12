وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خ

وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، يوقعان على بروتوكول تعاون امني بين قطر وحكومة الوفاق، في مقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة.
#الحدث_الليبي
وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، يوقعان على بروتوكول تعاون امني بين قطر وحكومة الوفاق، في مقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة.
#الحدث_الليبي
النمروش طرطور تافه لاقيمة له امام القوى المسيطرة على الارض فى ليبيا وتستطيع اصغر مليشيا ان تخطفه ووزير دفاع قطر ايضا تافه حيث يحمى تميم مرتزقة من الخارج ولا يوجد اصلا جيش فى قطر
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