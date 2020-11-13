القيادة العامة تعلن عن بداية تنفيذ عملية فرض القانون داخل مدينة بنغازي أعلنت ال

القيادة العامة تعلن عن بداية تنفيذ عملية فرض القانون داخل مدينة بنغازي

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي ،،عن بداية تنفيذ عملية فرض القانون التي أطلقتها اللجنة الأمنية المشتركة المشكلة بتوجيه مباشر من القائد العام لفرض الآمن والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين عن القانون داخل مدينة بنغازي .

وقالت القيادة العامة ،إنه تنفيذاً لأوامر القائد العام المشير خليفة حفتر ، تحركت الآن كافة الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية لمساندة وزارة الداخلية في تنفيذ عملية فرض القانون التي أطلقتها اللجنة الأمنية المشتركة المشكلة بتوجيه مباشر من القائد العام لفرض الآمن والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين عن القانون داخل مدينة بنغازي .