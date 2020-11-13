الغرفة الأمنية تخلي عدداً من مقرات الوحدات العسكرية داخل بنغازي خلت الغرفة الأم

الغرفة الأمنية تخلي عدداً من مقرات الوحدات العسكرية داخل بنغازي

خلت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى المشكلة بقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر العديد من المقرات التي تستغلها وحدات عسكرية كمقرات لها داخل مدينة بنغازي.

وباشرت اللجنة المنبثقة عن الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وعضوية آمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي، وضباط بلواء طارق بن زياد، ولواء 106، والكتيبة 166 مشاة، وإدارة الاستخبارات العسكرية، في إخلاء هذه المقرات، تنفيذا لتعليمات القائد العام بالخصوص. وأخلى أمراء مختلف الوحدات العسكرية التي مرت بها اللجنة مقراتهم طواعية، منتقلين إلى المعسكرات التي يتبعونها في ضواحي المدينة.