بوريل: الحوار السياسي بتونس مثمر وفرصة يجب عدم تفويتها

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه يأمل في أن يتواصل الحوار المثمر بين الأطراف الليبية الجاري منذ الاثنين بتونس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.

واعتبر بوريل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الاتفاق الذي أعلنته الممثلة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز بين الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي في تونس على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا ، خطوة مهمة.