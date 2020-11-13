المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار من حين لآخر على بعض مناطق شمال ليبيا ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا هذا اليوم على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت والخليج، قد تصحبها سحب رعدية مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

-تشمل مناطق الجفرة _ الواحات وجالو بعض الأمطار المتفرقة اليوم.

-احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي-الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (20-25) م ولا تتجاوز (18) م على المرتفعات الجبلية.