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في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس أبو بكر سعيد: – حوار تو

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس أبو بكر سعيد:

– حوار تونس في تصوري لن يكون مختلف عن الصخيرات، وأتفق مع الكثيرين أن حوار الصخيرات مازال أفضل بكثير عما يحدث اليوم.
– الخلافات تفاقمت عندما وصلوا للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد أن لم تحدث توافقات وضغوط قوية.
– ما تفعله البعثة هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية، فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم.
– الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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