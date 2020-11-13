في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس أبو بكر سعيد: – حوار تو

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس أبو بكر سعيد:

– حوار تونس في تصوري لن يكون مختلف عن الصخيرات، وأتفق مع الكثيرين أن حوار الصخيرات مازال أفضل بكثير عما يحدث اليوم.

– الخلافات تفاقمت عندما وصلوا للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد أن لم تحدث توافقات وضغوط قوية.

– ما تفعله البعثة هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية، فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم.

– الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة.