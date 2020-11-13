أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، هيثم الزناّد، أن الشركة الإيطال

أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، هيثم الزناّد، أن الشركة الإيطالية مطالبة بتسخير باخرة لإعادة حاويات النفايات الممنوعة التي تم تصديرها لتونس .

وأوضح الزناّد في تصريح لــ"شمس أف أم" الجمعة، أن هناك قنوات رسمية منها وزارات المالية والبيئة ومصالح رئاسة الحكومة للتواصل مع الجهات المعنية في إيطاليا قصد إعادة هذه الحاويات إلى هناك، مشيرا إلى وجود قنوات ديبلوماسية أيضا من خلال وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى التنسيبق مع نظيرتها الإيطالية للضغط على الشركة المعنية لإعادة الحاويات التي تم جلبها إلى تونس.