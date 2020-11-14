اليونيسف تدعم 9 آلاف طالب وطالبة في ليبيا

خصصت مبادرة "التعليم لا يمكن أن ينتظر" 750 ألف دولار لبرنامج التعليم الذي بدأته وكالة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للاستجابة لحالات الطوارئ لدعم 9000 فتاة وفتى متأثرين بالأزمة المستمرة في ليبيا والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

وقال ممثل اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى "مع مرور أكثر من ثمانية أشهر على انتشار الوباء يتعطل تعليم الأطفال بشكل كبير. مع توقف التعليم سيكون مستقبلهم معلقًا، ولا يمكننا السماح بذلك"، مضيفا "ستمكن هذه المبادرة اليونيسف وشركائها من مساعدة الأطفال في ليبيا بما في ذلك الأطفال الأكثر ضعفاً مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين والمهاجرين، يجب أن نتحرك الآن لضمان عدم تخلفهم عن الركب".