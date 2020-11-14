بعد توقفه لـ 10 أشهر.. تشغيل معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي أعلنت المؤسسة ا

بعد توقفه لـ 10 أشهر.. تشغيل معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تشغيل معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر.

وأوضحت المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه وبعد رفع القوة القاهرة عن الميناء والتوجيهات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة بأهمية العودة السريعة إلى الانتاج مع دعمها المتواصل، تمكن العاملين بالمعمل في وضعه على الانتاج في ظروف صعبة نظرا لأهمية هذا المعمل وما ينتجه من كميات لغاز الطهي وحاجة المواطنين إليه، لافتا إلى أن المعمل يستقبل حاليا كميات المكثفات من حقل ابو الطفل عن طريق حقل 103 والتي من المتوقع أن تزداد الكميات بعد أيام عندما يتم تشغيل معمل الغاز بحقل 103د.