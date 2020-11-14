المركز الوطني للأرصاد الجوية: -مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين ل

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر هذا اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الخليج والشمال الشرقي مع احتمالية تكون ضباب أثناء فترة الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما يميل الطقس للاعتدال نهارا على أغلب مناطق ليبيا.

-درجات الحرارة تميل لانخفاض على المناطق الجبلية وأثناء الليل على بعض المناطق الصحراوية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي ما بين ( 19_24) م، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي مابين (23_25) م.

-نتوقع حدوث تقلبات جوية منتصف الأسبوع (بداية من يوم الثلاثاء) على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بزوابع رعدية وسقوط أمطار.

#الحدث_الليبي