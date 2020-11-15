مصادرنا في #تونس : 25 عضو (شرق – غرب – جنوب ) من أصل 75 ليس بينهم كتلة الإخوان يوقعون عريضة تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود ” غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين ” . #ليبيا #المرصد
مصادرنا في #تونس : 25 عضو (شرق – غرب – جنوب ) من أصل 75 ليس بينهم كتلة الإخوان يوقعون عريضة تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود ” غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين ” . #ليبيا #المرصد
إلى كل ليبي حر شريف في طراباس ومصراته وبنغازي
في كل ربوع ليبيا الحبيبة
أدعوكم للخروج في مظاهرة كبرى ضد زيارة معتوه تركيا اردوغان وضد المرتزقة من جميع الجنسيات
وضد الخونة العملاء كلاب الدولار
وضد الدبل شفرة أصحاب الجنسيات المزدوجة
وضد الكلاب التي تطلع في الإعلام يسموا أنفسهم محللين سياسيين وهما مش عارفيين حتى يسيطروا على زوجاتهم
همهم الحصول على الدولار بأي ثمن ليس لديهم شرف
أبنائي إخواني الشرفاء أبناء وطني العزيز
لنكن كلنا فداء ليبيا
كفى يكفي قهر
يا ام الشهيد هني روحك شويه رحمك الله. طرابلس عاصمة ليبيا ومفتوحه لزيارة كل من نحب ومن لا نحب ونرحب بكل من ياتي لطرابلس حتى لو كان حفتر نفسه او السيسي او ماكرون او اوردغان او ترامب لاننا نحن الليبيين ناس لا نحمل الحقد على احد ونحن الليبيين ناس تقدميين ونسعى الى رفع مستوانا المعيشي والاقتصادي الى ما فوق تركيا والامارات واعلى حتى فرنسا ونريد ان نستفيد من تجارب كل الدول المقدمه ونستوعب الليبيين الاحرار متعددي الجنسيات ونرحب بخبراتهم بشرط أن لا يشارك في دعم الميليشيات. يا ام الشهيد سن رايك لو نبدا صفحه جديده وننسى الماضي؟
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