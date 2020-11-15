مصادرنا في #تونس : 25 عضو (شرق – غرب – جنوب ) من أصل 75 ليس بينهم كتلة الإخوان يوقعون عريضة تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود ” غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين ” . #ليبيا #المرصد