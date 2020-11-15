مصادرنا في ⁧‫#تونس‬⁩ : إنطلاق التصويت الآن على آلية الترشح للحكومة والرئاسي الجد

مصادرنا في #تونس : إنطلاق التصويت الآن على آلية الترشح للحكومة والرئاسي الجديدين وفق عدة مقترحات مقدمة يتطلب تمرير أحدها 75% من أصوات القاعة أي مايعادل 56 صوتًا من 75 عضوًا . #ليبيا #المرصد
مصادرنا في #تونس : إنطلاق التصويت الآن على آلية الترشح للحكومة والرئاسي الجديدين وفق عدة مقترحات مقدمة يتطلب تمرير أحدها 75% من أصوات القاعة أي مايعادل 56 صوتًا من 75 عضوًا . #ليبيا #المرصد
مكان المختل عقلياً ترامب السجن
الاستعداد للسجن مدي الحياة بتهمة الخيانة العظمى للولايات المتحدة الامريكية التي تؤكده تصريحات الكرملين حول الانتخابات الامريكية بخصوص تقديم تهأني لرئيس الفايز بايدن .
الترمب يعمل لصالح روسيا الاتحادية ليس لمصلحة للولايات المتحدة الامريكية لانه مكلف من المخابرات الروسية كي جي بي بتدمير للولايات المتحدة الامريكية عبر الفوضى داخل مؤسسات للولايات المتحدة الامريكية من خلال زرع عملاء روسيا، الترامب يشكل خطر على الأمن القومي الامريكي وبعض الخطط السرية التي قدمها الترامب الى السيسي ومنها:
1- التدخل في ليبيا بشكل قوي بعد حصول الترامب رشاوي مالية وصلت إليه من البنوك الاوروبية الى بنوك شركاته التجارية لان معمر القذافي حول مبالغ كبيرة الى حسابات افراد من نظامه ومنهم الطيب الصافي وجمعة الزوام وسيف الاسلام وعلى الكيلاني وسيف العرب ويوجد الكثيرمنهم بكافة الدول العربية والاوروبية والامريكية .
2- الترامب وعد عناصر النظام السابق في ليبيا بتمكينهم من حكم ليبيا وجعل مدينة سرت عاصمة لهم ولوكانت بالقوة وكان هناك خبراء مع القوات الفاغنر عندما كانت في ترهونة وموجودين بالاسماء هؤلاء الخبراء لانهم دخلوا عن طريق مصر .
3- الحرب الدائرة بين اثيوبيا وتيغراي وراء ها المخابرات المصرية التي حصلت الضوء الاخضر من الرئيس الترامب لاشغال الجيش اثيوبي بالحرب الاهلية وفتنة داخلية فالوقت التى تجهز فيه القوات المصرية الضربة القاضية لسد النهضة خلال السنة القادمة 1/1/2021م قبل تسليم الترامب السلطة الى بايدن مع خلق فوضى داخل للولايات المتحدة الامريكية .
4- الترامب قام بتمكين روسيا بتغلغل في القوقاز والسيطرة على أرمينا كما سمح لها بتغلغل في ليبيا والتنسيق مع الجزائر لصالح عائلة القذافي .
5- الترامب هو قدم جمال خاشقجي الى عائلة آل سعود لقتله بالطرقة البشعة في السفارة السعودية بالتنسيق مع المانيا وتركيا مقابل مبالغ مالية تدفعها السعودية لترامب وميركل واردوغان .
لابد من التحقيق في اموال الترامب وعمليات غسيل الاموال التي يقوم بها عناصر النظام القذافي خلال فترة الرئاسة وقبل فترة الرئاسة … مبروك : لشعب الليبي على حكومة الجديدة، وأصبح لشعب الليبي حكومة جديدة بعد حكومتين واحدة في الشرق والثانية في الغرب والثالثة في سرت – عدة أسئلة لحكومة ستيفاني في سرت ..؟.
1- ياستيفاني من يحرس حكومة سرت جيش حفتر أم جيش السعودية أم جيش المصري أم الفاغنر أم التشاديين أم السودانين ..؟.
2- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على البنك المركزي الليبي …؟.
3- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على مؤسسة للنفط …؟.
4- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على وزراء وكلاء …؟.
5- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على الاموال …؟.
6- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على الكهرباء …؟.
7- ياستيفاني هل يكون لحكومة سرت جيش مستقل أم خليط من جيش حفتر وجيش السراج وجيش القذافي …؟.
تعمل ستيفاني على أنشاء حكومة ثالثة لشعب الليبي بعد حكومةالثني وحكومة السراج بحيث يكون هناك ثلاث حكومات في ليبيا.. وثلاث جيوش.. وثلاث مصارف مركزية .. وثلاث مؤسسات لنفط .. وثلاث وزارات .. وثلاث مجالس رئاسية .. وثلاث برلمانات مبروك لشعب الليبي بهذه الانجازات الشيطانية … ستيفاني وعصاباتها مكانهم السجون أو المقابر ليس المناصب والادارات لانهم عملاء وخونة وجواسيس .
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