مصادرنا في ⁧‫#تونس‬⁩ : إنطلاق التصويت الآن على آلية الترشح للحكومة والرئاسي الجد

مصادرنا في ⁧‫#تونس‬⁩ : إنطلاق التصويت الآن على آلية الترشح للحكومة والرئاسي الجديدين وفق عدة مقترحات مقدمة يتطلب تمرير أحدها 75% من أصوات القاعة أي مايعادل 56 صوتًا من 75 عضوًا . ⁧‫#ليبيا‬⁩ ⁧‫#المرصد‬⁩