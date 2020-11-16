المركز الوطني للأرصاد الجوية: -يميل الطقس للاعتدال نهار اليوم على أغلب مناطق لي

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-يميل الطقس للاعتدال نهار اليوم على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة وظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

-من المتوقع من مساء الغد الثلاثاء أن تتأثر أغلب مناطق الشمال الغربي بجبهة هوائية مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة مع خلايا من السحب الرعدية ورياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى قوية أحيانا في بعض الهبات مصاحبة للسحب الرعدية ونتوقع أن تكون أمطار غزيرة على بعض المناطق مما تؤدي لتجمع المياه في الأماكن المنخفضة والطرق والتجمعات السكنية عليه وجب التنبيه لذلك.

-تشمل يوم الأربعاء بعض مناطق الجنوب الغربي (غدامس والحمادة والجفرة) بعض الأمطار المتفرقة، ومن المتوقع أن تكون فرصة أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي بداية من ليلة الخميس.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (20-25) م، ولا تتجاوز (18) م على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض على مناطق الشمال الغربي من مساء الغد الثلاثاء.