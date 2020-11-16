رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يلتقي وزيرَ الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، لبح

رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يلتقي وزيرَ الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين، كما سلّم المشري رسالةً خطية إلى الرئيس المالطي يشكره فيها على الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر مؤخراً. كما تم التطرق للمشاورات الجارية في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021، حيث أبدى المشري ترحيبَه بهذا الاتفاق، مضيفاً في ذات الوقت بأنه يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، مؤكدا حرصَ المجلس على أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار.