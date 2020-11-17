السفارة الأمريكية : الانتخابات تمكن الليبيين من اختيار قادتهم رحبت سفارة الولاي

السفارة الأمريكية : الانتخابات تمكن الليبيين من اختيار قادتهم

رحبت سفارة الولايات المتحدة بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت سفارة الولايات المتحدة في بيان لها أن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 سيمكن “جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها” وأثنت السفارة “على الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات”.