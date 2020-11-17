المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تقلبات جوية تؤثر تدريجيا على مناطق الشمال الغربي بداية من بعد ظهر اليوم نتيجة مرور جبهة هوائية باردة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وهطول أمطار متوسطة إلى جيدة مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تكون قوية أحيانا في بعض الهبات مصاحبة للسحب الرعدية وقد تكون أمطار غزيرة على بعض المناطق مما تؤدي لتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وبعض الطرق والتجمعات السكنية.

-تشمل فرصة الأمطار يوم الغد الاربعاء مناطق غدامس والحمادة والجفرة، ومن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة بداية من ليلة الغد الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (20-25) م ولا تتجاوز (18) م على مرتفعات الجبل الاخضر وتسجل انخفاض على مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم.

-من خلال تتبع كتل الهواء المؤثرة على منطقتنا نتوقع أن تبقى الفرصة لهطول أمطار متفرقة من حين لاخر على مناطق شمال ليبيا حتى بداية الأسبوع القادم.