رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يستقبل نائب الممثل الخاص للأمين ا

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يستقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، لبحث ملف الشراكة بين حكومة الوفاق ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجال الإنساني، لدعم النازحين والفئات الأكثر تضرراً، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، كما تطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من خلال خطة "الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2020" التي تساهم عبر التنسيق مع البلديات والأجهزة الحكومية المختصة في تغطية عدد من المجالات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في عدد من المناطق النائية.