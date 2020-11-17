رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، يرافقه قائد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط فابيو أغوستيني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (يوبام) المكلف بيتر باستيان، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك، حيث أشاد ساباديل بنجاح مسار الانتخابات البلدية، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا.
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ليبيا مباشر
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