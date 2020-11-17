السراج يبحث مع وزير الخارجية المالطي مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الهجرة غير ال

السراج يبحث مع وزير الخارجية المالطي مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الهجرة غير الشرعية. #ليبيا #المرصد
السراج يبحث مع وزير الخارجية المالطي مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الهجرة غير الشرعية. #ليبيا #المرصد
من المهم تحديد موعد للاجتماع بين ادارة الحكومة الليبية بالوفاق مع المهندس فاءز السراج وممثلي “المجتمع المدني وإدارة الخطوط الجوية الليبية والإفريقية – العامة ”
بخصوص خروج القطاع الخاص للطيران المدني عن المحاسبة القانونية – مثل “شركة الأجنحة ” الخارجة عن القانون والتي تستخدم الوقود الليبي والمال الليبي دون اي محاسبة مالية او قانونية –
وشركة البراق الخارجة عن القانون والتي تستخدم الوقود الليبي دون مراجعة او محاسبة قانونية –
سواء اداراتهم او موظفيهم –
وهذا موضوع فير قابل للطعن في عملية ادارة الاصلاح للطيران المدني الليبي والخطوط الجوية الليبية .
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