عضو مجلس النواب سعيد امغيب:

-القيادة الوطنية الحقيقية المتمثلة في شقها السياسي بالبرلمان وبشقها العسكري في القيادة العامة للجيش تثبت كل يوم يمر انها لا تريد إلا المحافظة على وحدة وسيادة الوطن وتسعى بكل قوة وبشتى الوسائل على رفع المعاناة والظلم عن أبناء الشعب الليبي وإخراج المرتزقة وطرد الاحتلال التركي، مقدمة في سبيل ذلك تنازلات مؤلمة من أجل وحدة الوطن وكرامة المواطن.

-في نفس الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لاستقبال "السلطان العثماني المحتل اردوغان" في مدينتي مصراتة وطرابلس، يترافق ذلك مع تصريحات المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة الرافضة لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

-الكرة الآن في ملعب حكومة الوفاق وننتظر رد البعثة الأممية وتصريحات السيدة ستيفاني على زيارة اردوغان ورفض المليشيات فتح الطرق بين أبناء الشعب الواحد.