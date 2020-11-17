الأمين: المسؤول عن إستمرار الأزمة هم لوبيات الديناصورات التي تناهش السلطة المروض

الأمين: المسؤول عن إستمرار الأزمة هم لوبيات الديناصورات التي تناهش السلطة المروضة بخطاب الارتهان. #ليبيا #المرصد
الأمين: المسؤول عن إستمرار الأزمة هم لوبيات الديناصورات التي تناهش السلطة المروضة بخطاب الارتهان. #ليبيا #المرصد
خيركم وين مافي بغل مايسواش شعره م القدافي تنقلولي ف دوته الامين هادا واحد.مريض متليط ايسخن وايبفبق تاكيله واحكبله شن اتزبرو وعليه ديني ايطلع من فمه وطاقته زي بعض راه اترقي م البوخه لا الويسكي والباقي بغل شن بتزيد عليه يقعد بغل نين ايموت .. تبره نيك عارفك تقرا واتتبع في من ايرخ عليك تبره نيك وعليه ديني الا حتاله انت امعفن ميت جعان عارفك جعان لكن عندك حق اتكرش ف زك ام فبراير لانك كنت فار امعفن اترقيت وليت جرد اعفن من قبل، زك امك اتقول مولود ف 2011ي حيوان اقريت ف عهد الفاتح ي ميبون واتخرجت ف عهده وخديت درجاتك العلمية ف عهد الفاتح توه اتسب ي خروف ي جيفه عليك اللعنه ي ابن النفاتة ف العقد تكلتك امك،
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