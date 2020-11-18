امغيب: الميليشيات والمرتزقة وداعموهم بالخارج سيقومون بشيء على الأرض لإعلان رفضهم وقف إطلاق النار. #ليبيا #المرصد
امغيب: الميليشيات والمرتزقة وداعموهم بالخارج سيقومون بشيء على الأرض لإعلان رفضهم وقف إطلاق النار. #ليبيا #المرصد
تورط أعضاء النواب وعقيلة صالح في تهريب مواشي وأغنام من مزارع ليبيين في الجهة الشرقية لليبيا عبر مؤانيء بحرية –
واستقالة الكوني جاءت بتدبير من تواب طبرق لضرب ادارة الشركة العامة الخطوط الجوية الليبية – وتخصيصها لليهود – بعد اعتراض مهندسي الطيران المدني الادارة العامة للتفتيش الرقابي في مدبنة درنة المؤسسين الرءيسين للأكاديمية – بعدم أهلية اي احد من النواب في التدخل في الشءون العامة للموسسات الليبية باعتبارها موسسة وطنية عامة – ولها موظفين وإدارة للصيانة والمتابعة والمحاسبة القانونية .
وخاصة بعد كتابة اسم المدعو عقيلة صالح على الطاءرات المدنية للخطوط الليبية – بشكل مخزي ولا يدل على جدية العمل الوطني والرقابي والامني لحماية الموسساتً العامة للدولة – من التخربيب الحاصل من مجلس التراب الوطني . وإصلاح الطاءرات بشكل يدل على وطنية الدولة اللببية وأهلية مؤسسات القطاع العام .
واضح ان الصنف الذى تشربه مضروب او انك هارب من قرقارش ياخروف فكيف يتم تهريب اخوانك من قطيع الخرفان ولا نسمعهم وهم يقولوا ماء ماء اتفوووووه عليك ياحقير هل تتصور ان الناس اغبياء مثلكم تصدق اى خزعبلات !!!
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