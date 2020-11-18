الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل الشاب محمد ابراهيم النعمي نشرت اللجنة الوطنية ل

الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل الشاب محمد ابراهيم النعمي

نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك، تدين فيها "بشدة"مقتل الشاب محمد ابراهيم النعيم و تطالب بفتح تحقيق شامل في الجريمة و ضمان ملاحقة الجناة. و فيما يلي النص الكامل للبيان:

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة مقتل الشاب " محمد ابراهيم النعمي " والبالغ من العمر 18 سنة ، أثر إرتفاع للسكر نتيجة لتعرضه للتعذيب الجسدي ، وذلك بعد أن تم تعرض للاختطاف من قبل ما يعرف بكتيبة أسود تاجوراء التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق ، أمام منزلهم بمنطقة تاجوراء شرق مدينة طرابلس.

ندين بشدة هذه الجريمة، ونحمل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها كتيبة أسود تاجوراء بعد أحداث العنف التي شهدتها في أواخر شهر سبتمبر الماضي

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل حيال هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب " محمد ابراهيم النعمي " ، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة .