الرئاسة التونسية: المشاركون في ملتقى الحوار الليبي حرصوا على تغليب منطق الحوار

أشادت تونس بمسار المفاوضات التي احتضنتها في الفترة من 9 إلى 15 الشهر الجاري، في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية، بيانا أكدت من خلاله أنه ساد الملتقى أجواء إيجابية وبناءة، وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية.

وأكدت الرئاسة التونسية أن تلك الروح ترجمت مدى إيمان المشاركين بضرورة التسريع بإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.