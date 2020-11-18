العامة للكهرباء تناشد الجهات الأمنية بردع المخربين و صد عمليات السرقة أعلنت الش

العامة للكهرباء تناشد الجهات الأمنية بردع المخربين و صد عمليات السرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم اثلاثاء ، على صفحتها الرسمية، عن سرقة اسلاك نحاس 11 ك.ف على خط الكسارات مسافة 2100 متر مما تسبب فصل التيار الكهربائي على 10 محولات بدائرة توزيع الساحل إدارة توزيع المرقب، وكذلك سرقة 1400 متر سلك نحاس ضغط منخفض على محول اعمارة على خط الخزاني تغذي في بئر زراعي بنفس الدائرة .

وناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق .