السراج يطالب سفير باكستان المساهمة بمرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها #ليبيا. #المرصد
السراج يطالب سفير باكستان المساهمة بمرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها #ليبيا. #المرصد
هذا من جراير القماظي والكلاب الضالة في الخارج : الباكستان 80% منهم شيعة وما حصل في العراق وما يحصل من مشاكل في بين الله الحرام من تحت رؤوس الباكستانيين -وفلسطين – ودينهم الجديد الأحمدية والمهدية – والسامرية -ومعهم السودان والصهاينة – -وطواءف لم ينزل الله بها من سلطان – جراءم الزنا والسرقة والتزوير تفوق اي توقعات في بريطانيا وأوروبا بشهادة الحكومة البريطانية ومعظمهم الان قابعين في المدينة المنورة وهاربين لإيران والعراق وقطر خوفا من العقوبات الشرعية .
حتى الأتراك لم يثقوا في اي باكستاني بسبب ضنهم انهم مسلمين وان الرسالة الاسلامية نزلت على علي وان العرب المسلمين هم الكافرين وطبعا دعمهم المتواصل للارهاب في الجزاءر .
حتى المساجد في اوروبا وبريطانيا تم إقفالها من طواءف الباكستان ومنعوا الصلاة فيها اين السعودية وتبجحهم الكاذب أنهم دعاة الاسلام والله يحلف المهاجرون في بريطانيا وأوروبا انهم لم يروا اي سعودي او شيخ سعودي واحد داخل اي مسجد في الخارج . كلهم فالبارات والفنادق والمزارع وقمار الخيول والأسواق والملاعب – والمساجد مقفلة من الشيعة فالخارج .
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