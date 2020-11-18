عاجل

النعاس تطالب بتشكيل “قوة ردع” للتصدي لتجاوزات اتفاق وقف إطلاق النار في #ليبيا. #

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

النعاس تطالب بتشكيل “قوة ردع” للتصدي لتجاوزات اتفاق وقف إطلاق النار في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اتصلوا بالامن وشءون الأوقاف بطرابلس – داخل البلديات
    – من الاولويات داخل المناطق الليبية بطرابلس العاصمة الاهتمام بموضوع الاهتمام بحصر التعداد السكاني ومعرفة الهويات من شقق وبيوت ومزارع واي مكان اً و قرية او محلات او مطاعم وحصر تعداد العرب والاجانب في كل منطقة لاجل العمل ان يكون واضح للادارة الامن لقوة الردع او القوة الشرطة العسكرية بالتعاون مع الادارة الليبية للأوقاف والشؤون الاسلامية.
    والحد من الجريمة اًو التخريب والكتابات على الحواءط – شني ماعندكمش سيارات للامن والعمل مع الأوقاف لتنظيم مناطقكم والا كيف انتم .؟!!! سبحان الله

    رد