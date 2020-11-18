النعاس تطالب بتشكيل “قوة ردع” للتصدي لتجاوزات اتفاق وقف إطلاق النار في #ليبيا. #المرصد
النعاس تطالب بتشكيل “قوة ردع” للتصدي لتجاوزات اتفاق وقف إطلاق النار في #ليبيا. #المرصد
اتصلوا بالامن وشءون الأوقاف بطرابلس – داخل البلديات
– من الاولويات داخل المناطق الليبية بطرابلس العاصمة الاهتمام بموضوع الاهتمام بحصر التعداد السكاني ومعرفة الهويات من شقق وبيوت ومزارع واي مكان اً و قرية او محلات او مطاعم وحصر تعداد العرب والاجانب في كل منطقة لاجل العمل ان يكون واضح للادارة الامن لقوة الردع او القوة الشرطة العسكرية بالتعاون مع الادارة الليبية للأوقاف والشؤون الاسلامية.
والحد من الجريمة اًو التخريب والكتابات على الحواءط – شني ماعندكمش سيارات للامن والعمل مع الأوقاف لتنظيم مناطقكم والا كيف انتم .؟!!! سبحان الله
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