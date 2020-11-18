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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتمتد إلى مناطق الدواخل بعض مناطق (الجبل الغربي- ترهونة- بني وليد-ابونجيم والحمادة- الجفرة) قد تصحبها سحب رعدية.
-من المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة هذه الليلة ويوم الغد على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
-درجات الحرارة القصوى تسجل انخفاض على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح ما بين (18-22) م، وتسجل ما بين (14-17) م على مرتفعات الجبل الغربي بينما تكون هذا اليوم ما بين (20-24) م على أغلب مناطق شرق ليبيا وجنوبها وتنخفض درجات الحرارة من يوم الغد على المناطق الشرقية والجنوبية.
-نتوقع حدوث تقلبات جوية بداية الأسبوع القادم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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