فنوش: هناك خلافات حول الشخصيات المتصدرة للمشهد بالمنطقة الغربية الخاضعة لهيمنة #تركيا أو #قطر. #ليبيا #المرصد
فنوش: هناك خلافات حول الشخصيات المتصدرة للمشهد بالمنطقة الغربية الخاضعة لهيمنة #تركيا أو #قطر. #ليبيا #المرصد
هذه بسبب قلة الخبرة الادارة العامة للشءون الاسلامية –
والتيارات السلفية والشيعية والقطرية والأرمنية والسامرية وأحزاب فقط اهدافهم تخريب البلاد وادخال أشخاص ليسوا حتى ليبيين او مثقفين او مهتمين بالشءون الوطنية في المشهد الوطني –
أعلنت الادارة العامة للامن العام الفترة الماضية عن وجود تيار سلفي وصوفي – يضم سوريين – ولبنانيين ومصريين وتونسيين وحتى ليبيين – ولديهم اسلحة ويحاولون الحصول على الاموال من سرقة البنوك ومعهم نساء يضنون أنهن صحابيات الرسول وهن بعيدين كل البعد عن الدين – الإسلامي .
حتى بعض أولياء الأمور فرضوا على ابناءهم وبناتهم عدم الخروج او الاتصال بهواتفهم النقالة بسبب هذه الجماعات التي تحارب القانون العام وتحارب الشريعة والله اعلم كيف حتى دخلت للبلاد .
والمشكلة بعد البحث وجد ان هذه الجماعات تتبع لحزب الله وهتلر وألمانيا وغيره من المواضيع الاي لا تنتمي للدين والاعراف الليبية –
وإذا كان ضباط الامن المسلحين والمسلمين حريصون على الامن بشكل عام ويرفضون تواجد اليهود – فهذا يتم عن طريق الامن الليبي المسلح وايقاف اي نشاطات يهودية مازيغية في ليبيا من مطاعم وفنادق او نوادي ليلية للقمار والزنا والخمر او محلات الزينة والشواذ وغيره من الأمور الشاذة عن خلق مجتمع نظيف ومعافى – وكذلك التوعية الامن في الاعلام عن جراءم المراءة – الان يقولون المراءة المراءة وقيادة المراءة وعمل المراءة – يكون في العلم توجد نساء وفتيات تاجرات مخدرات ومجرمات وفاسدات وساحرات وخارجات عن الدين ..!!!!
الفترة الماضية فتاة ليبية – ” س ” قتلت والدها وامها بالسم في الطعام فقط لاجل الميراث -وتم ضبط الموضوع وإحالتها للإعدام .
وهذه حقاءق ضروري الانتباه لها جيدا –
التوعية الامن الليبي ومكافحة الأشياء والمظاهر المُخلة بالآداب والمخلة بالامن وحماية المواطنين البسطاء المحترمين من اي نشاطات او مظاهر تخريب او سلوك غير اخلاقي او مشبوه – ولا ينتشر الامن الا بضرورة الجدية في ردع اي نشاطات او سلوكيات تخل بالامن العام – والكلام هذا موجه لادارات للبلديات الليبية بشكل عام وإدارة الشءون الاسلامية والامن العام .
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