القماطي: نحن أقوى بعد التحالف مع #تركيا.. وندرك حجم الثورة المضادة التي تسعى لعو

القماطي: نحن أقوى بعد التحالف مع #تركيا.. وندرك حجم الثورة المضادة التي تسعى لعودة حكم العسكر. #ليبيا #المرصد
القماطي: نحن أقوى بعد التحالف مع #تركيا.. وندرك حجم الثورة المضادة التي تسعى لعودة حكم العسكر. #ليبيا #المرصد
هذا هراء وكذب و الليبيون استوعبوا الدرس والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ولو بنى دولة قوية طيلة أربعة عقود لما وصل مجرمون وعملاء وتبع للاجنبي وأعداء الله والإسلام لما وصلوا واصلوا البلاد والعباد إلى هذه الحالة…..
اللعنة عليكم أيها الفاسدون المجرمون العملاء والخونة ووكلاء الصهاينة وبعون الله تعالى مصيركم إلى مزبلة التاريخ والى جهنم وبئس المصير في الآخرة وان غدا لناظره قريب….
Keenly & vividly, a very diseased DOG
What a shame, the miscarriage protocol had failed on this diseased & ugly Turkish DOG
نصيحة ياقماطى،،،الدنيا صقع عليك نام وتعوذ منه وتغطى باهى وخفف من البكبكه إديرلك نفاخ بطن وكوابيس وأسهال مصحوب ب ظراط،،،!!#
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