مسؤول أوروبي: وزراء دفاع دول «الاتحاد» يبحثون تأمين وقف إطلاق النار في ليبيا الج

مسؤول أوروبي: وزراء دفاع دول «الاتحاد» يبحثون تأمين وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة

أكد مصدر أوروبي مطلع أن الاتحاد لا يزال على أهبة الاستعداد لوضع آلية لتثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة آكي الإيطالية، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم الإفتراضي يوم الجمعة القادم سبل المساهمة في تأمين ثبات وديمومة وقف اطلاق النار في ليبيا، باعتباره من أهم عناصر حل الصراع هناك.

وأوضح المصدر أن الاتحاد يريد العمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لبلورة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، “ولكننا ننتظر إشارات من المنظمة الدولية بهذا الشأن”، حب كلامه.

هذا ومن المقرر أن يستمع وزراء الدفاع إلى ايجاز يقدمه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، حول آخر تطورات الوضع في ليبيا وعملية ايريني.

وكان المسؤولون الأوروبيون قد أكدوا أكثر من مرة على استعدادهم للمساهمة في حل الصراع في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشددين على عدم نيتهم المساس بسيادة الليبيين.

وتعتبر بروكسل أن عملية ايريني التي أُطلقت قبل أشهر لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح عبر المتوسط إلى ليبيا، تعتبر مساهمة من قبلهم في الجهود الدولية لحل الصراع، “مستعدون لفعل المزيد لو كان ذلك ضرورياً”، وفق المصدر نفسه.