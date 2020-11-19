الحكومة الإسبانية ترحب بقرار منتدى الحوار السياسي الليبي أعربت الحكومة الإسباني

الحكومة الإسبانية ترحب بقرار منتدى الحوار السياسي الليبي

أعربت الحكومة الإسبانية عن ترحيبها بقرار منتدى الحوار السياسي الليبي الخاص بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

و اشادت الحكومة الإسبانية بالمساهمة المهمة في المنتدى من جانب الـ 17 امرأة اللاتي شاركن، وأعلن توصياتهن لزيادة دور المرأة في السياسة في ليبيا ،داعية المشاركين في المنتدى على الحفاظ على روح التوافق هذه في الدورات المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات حول التحضير للانتخابات والقرارات المحورية الأخرى.

و جدّدت الحكومة الإسبانية ،تقديرها لتفاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، ستيفاني ويليامز ، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في البحث عن حل سياسي يوفر للشعب الليبي أفقًا للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا موحدة