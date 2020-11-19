البريقة والزويتينة يصدران 7 ملايين برميل نفط منذ بداية نوفمبر الجاري ارتفعت قيم

البريقة والزويتينة يصدران 7 ملايين برميل نفط منذ بداية نوفمبر الجاري

ارتفعت قيمة الصادرات النفطية لمينائي البريقة والزويتينة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري إلى 7 ملايين برميل من النفط الخام.

وقال أحمد خليفة مدير مكتب الإعلام بالميناءين، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن إحدى عشرة ناقلة قامت بشحن النفط الخام منذ بداية الشهر، موضحا أن معظم الناقلات كانت متجهة إلى السوق الأوروبي.

وأضاف خلفية أن اثنتين من الناقلات قامتا بشحن ما قيمته 1.2 مليون برميل متجهتين إلى إيطاليا وإسبانيا، مع شحن أطنان من الزيت الثقيل ومادة “النافتا” تتجاوز 27 ألفًا.

يذكر أن منطقة الهلال النفطي تشهد حالة نشاط للنواقل النفطية بعد أشهر من الركود نتيجة استئناف أغلب الشركات النفطية الإنتاج وتصديره عبر موانئ الهلال النفطي والحريقة، أقصى شرق البلاد.