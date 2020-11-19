المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا : – تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في ل

المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا :

– تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في ليبيا وسحب الوحدات العسكرية

– الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا

– توصلنا إلى تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف

– خارطة الحل في ليبيا تؤسس لفترة جديدة وتحدد موعدا للانتخابات العامة

– يجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي