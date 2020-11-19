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المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا : – تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في ل

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا :
– تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في ليبيا وسحب الوحدات العسكرية
– الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا
– توصلنا إلى تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف
– خارطة الحل في ليبيا تؤسس لفترة جديدة وتحدد موعدا للانتخابات العامة
– يجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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