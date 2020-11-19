محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يلتقي مع النائبين بالمجلس الرئاسي لحكومة أحمد امعيتيق، وعبد السلام سعد كجمان، لمتابعة مستجدات مواجهة جائحة كورونا، وسبل دعم الجهود المبذولة من الحكومة في هذا السياق، ومناقشة رسالة المحافظ إلى المجلس الرئاسي في 2020/09/15 بشأن الاسراع في إعداد الترتيبات المالية للعام 2021 بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وسبل توحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص.