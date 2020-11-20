عاجل

البيوضي: جماعة الإخوان إستخدمت خالد شكشك للرد على قرارات السراج الأخيرة بشأن الم

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

البيوضي: جماعة الإخوان إستخدمت خالد شكشك للرد على قرارات السراج الأخيرة بشأن المؤسسات المالية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • فرصة ذهبية للسراج ان يكون بطلا على حساب الاخوان الاغبياء جدا حيث ان اطماعهم تفوق جمهم بكثير لهذا يستخدموا الاسلوب الصهيونى اليهودى فى نشر الفتن والافساد فى الارض ولهذا ينفر منهم الجميع وبخربون بيوتهم بايديهم فبامكان السراج تنفيذ قرار البرلمان باقالة اللص الكبير واقالة شكشك وتعيين اخرين ولن يحاسبه احد فى ظل الفوضى والعك السياسى الموجود وضعف الااخوان الان

    رد