البيوضي: جماعة الإخوان إستخدمت خالد شكشك للرد على قرارات السراج الأخيرة بشأن الم

البيوضي: جماعة الإخوان إستخدمت خالد شكشك للرد على قرارات السراج الأخيرة بشأن المؤسسات المالية. #ليبيا #المرصد
البيوضي: جماعة الإخوان إستخدمت خالد شكشك للرد على قرارات السراج الأخيرة بشأن المؤسسات المالية. #ليبيا #المرصد
فرصة ذهبية للسراج ان يكون بطلا على حساب الاخوان الاغبياء جدا حيث ان اطماعهم تفوق جمهم بكثير لهذا يستخدموا الاسلوب الصهيونى اليهودى فى نشر الفتن والافساد فى الارض ولهذا ينفر منهم الجميع وبخربون بيوتهم بايديهم فبامكان السراج تنفيذ قرار البرلمان باقالة اللص الكبير واقالة شكشك وتعيين اخرين ولن يحاسبه احد فى ظل الفوضى والعك السياسى الموجود وضعف الااخوان الان
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