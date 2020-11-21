المسماري يحذر من صفحة مزوّرة تحاول التشويش على نتائج لجنة 5+5 حذّر الناطق الرسم

المسماري يحذر من صفحة مزوّرة تحاول التشويش على نتائج لجنة 5+5

حذّر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،من انتشار أخبار كاذبة ووهمية بهدف بث الفتنة بين وفدي اللجنة، والتأثير على سير عملها.

وكتب اللواء المسماري في بيان مقتضب على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ،قائلاً: “السادة المتابعين الكرام.. أرجو من حضراتكم الإنتباه والابلاغ عن هذه الصفحات المزورة والتي تحمل إسمي وتبث أخبار كاذبة ووهمية الغرض منها بث الفتنة والفرقه والتشويش على النتائج الجيدة التي توصلت إليها اللجنة العسكرية 5+5”.