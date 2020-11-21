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ياسين: البعثة الأممية تقود لعبة دولية خطيرة ستدفع بـ #ليبيا إلى الهاوية. #المرصد

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ياسين: البعثة الأممية تقود لعبة دولية خطيرة ستدفع بـ #ليبيا إلى الهاوية. #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • لا تعليق – السياسات الأوربية لضرب اقتصاد دول الشمل الأفريقي – والشرق اسيوي .
    الثلوث البحري والبري – تجنيد الأطفال – عدم احترام المواثيق – عدم احترام الأديان – العنصرية – العبث بالمال العام – هدم دفع التعويضات – الهجرة الغير شرعية – التزوير – الفساد الاداري – عدم الالتزام بقانون الدولة واحترام قوانينها والاعراف الشرعية – تخريب الموسسات العامة لدول الشمال الأفريقي .
    اتبع الرابط – فالأسفل
    youtube.com/watch?v=pXvI1JJqR_A

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